كربلاء تفتتح مدرسة جديدة وتخصصها كثانوية للمتفوقات

2020/12/18 | 12:32 - المصدر: المعلومة

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المعلوم/بغداد ..

اعلنت مديرية تربية كربلاء عن افتتاح مدرسة في حي الانتفاضة الاولى ضمن تخصيصات تنمية الاقاليم.وقال مدير قسم الابنية المدرسية في المديرية مؤيد الاسدي لـ/المعلومة/، ان “المدرسة افتتحت بعد اكتمال اعمالها لتكون ثانوية للمتفوقات حيث اصبح في كربلاء ثانويتين للبنين وثانويتين للبنات”.واضاف الاسدي ان “المدرسة نفذت ضمن مشاريع تنمية الاقاليم وتتكون من ١٨ صفا مع جناح للمختبرات وجناح للادارة”.يذكر ان نائب محافظ كربلاء اكد في وقت سابق للمعلومة حاجة المحافظة الى اكثر من ٣٠٠ مدرسة لفك الاختناقات والقضاء على الدوام الثنائي والثلاثي.انتهى/25

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