الانبار: افتتاح اول مشروع لتحلية المياه لسد حاجة 5 الاف نسمة

2020/12/18 | 12:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/الانبار..

اعلن قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي، الجمعة، عن افتتاح اول مشروع لتحلية المياه لسد حاجة 5 الاف نسمة تعاني من شحة المياه الصالحة للشرب في المناطق الغربية .وقال الجنابي في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان ” حكومة الانبار المحلية افتتحت اول مشروع لنصب وحدة لتحلية المياه في منطقة ناحية الرحالية غربي الانبار، في خطوة هي الاولى من نوعها للقضاء على شحة المياه الصالح للشرب في تلك المنطقة التي تعاني من اضرار كبيرة في محطات تنقية المياه الصالحة للشرب جراء العمليات الارهابية “.واضاف ان” المشروع الذي نفذ من قبل منظمة اعن بالتعاون مع حكومة الانبار المحلية سوف يساهم في تغذية الاحياء السكنية التي تضم نحو 5 الاف نسمه بالتزامن مع عودة معظم الاسر النازحة الى مناطقها المحررة، مبينا ان” اعادة الخدمات في المناطق الغربية يأتي ضمن خطة الحكومة المحلية دعم جهود اعادة اعمار وتأهيل وانشاء مشاريع خدمية جديدة لتذليل كافة المعوقات امام الاسر التي تروم العودة الطوعية من مخيمات النزوح الى مناطقها المحررة “.يذكر ان الانبار شهدت في الفترة الحالية انشاء ثلاثة مشاريع لتحلية المياه للقضاء على شحة المياه الصالح للشرب في مناطق مختلفة من مدن المحافظة “.



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