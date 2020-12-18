وزير الخارجية الأميركي: العقوبات لا تهدف إلى إضعاف قدرات أنقرة الدفاعية

2020/12/18 | 12:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية إس اربعمئة لا تهدف الى اضعاف قدرات أنقرة الدفاعية، مشيراً إلى أن أمريكا تخشى فقط من تأثير هذه المنظومة على أنظمة الدفاع التركية.

جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية قالت فيه إن بومبيو ناقش مع نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو العقوبات على تركيا الناجمة عن شراء أنقرة أنظمة الدفاع الجوي إس اربعمئة الروسية.

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