خسرو كوران يشكك بإمكانية إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد

2020/12/18 | 12:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شكك مسؤول هيئة الانتخابات بالحزب الديمقراطي الكردستاني خسرو كوران، بإمكانية اجراء الانتخابات المبكرة في الموعد المحدد لها.

وأكد كوران في تصريح ان من غير المعلوم فيما اذا كانت الانتخابات المبكرة ستجرى في موعدها المقرر في السادس من حزيران العام لمقبل، وذلك بسبب عدم إجراء التحضيرات اللازمة لها، سواء كان ذلك من الناحية الفنية او السياسية، مضيفا ان استقرار الوضع السياسي والأمني سيكون عاملا في ارتفاع نسبة المشاركة في تلك الانتخابات في حال اجرائها.

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