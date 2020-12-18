2020/12/18 | 12:39 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير المالية: سعر صرف السابق مشوه والرواتب ارتفعت إلى نحو 120٪ من عائدات النفط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/18 | 12:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية: سعر صرف السابق مشوه والرواتب ارتفعت إلى نحو 120٪ من عائدات النفط) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية: سعر صرف السابق مشوه والرواتب ارتفعت إلى نحو 120٪ من عائدات النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).