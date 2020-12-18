العمل الدولية تنفذ مشاريع غنية بفرص العمل في دهوك

2020/12/18 | 12:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتعاون منظمة العمل الدولية في العراق مع السلطات المحلية في محافظة دهوك لتنفيذ برامج استثمار متكاملة غنية بفرص العمل تهدف إلى إيجاد أكثر من 180 فرصة عمل لائقة، وإلى تعزيز مؤهلات التشغيل لدى الفئات الضعيفة كاللاجئين السوريين والنازحين العراقيين وأفراد المجتمع المضيف، وفي الوقت نفسه تحسين البيئة والبنية التحتية المحلية.

وبحسب بيان لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم الجمعة، تندرج هذه المشاريع، التي تمولها حكومة هولندا، ضمن إطار المشاريع التي ينفذها برنامج الشراكة من أجل تحسين آفاق النازحين والمجتمعات المضيفة (PROSPECTS) في العراق، الذي يسعى إلى تحسين الوصول إلى فرص العمل والتعليم والحماية في أوضاع النزوح.

وقال هانز أكربوم، القنصل العام في قنصلية هولندا في أربيل: "يسعدنا أن نساهم في إيجاد فرص عمل لائقة للنازحين والفئات الضعيفة من خلال مشاريع برنامج الاستثمار كثيف العمالة.



وإلى جانب مجالات العمل الرئيسية الأخرى، مثل فرص التمويل للجميع ودعم الشركات الناشئة، يمكننا المساهمة بطريقة إيجابية تضمن حصول الناس على المزيد من الوظائف اللائقة والجيدة".

وبحسب البيان، يأتي التطور الأخير بعد توقيع اتفاقيتي تنفيذ مع مديريتي الري والبلديات في محافظة دهوك.



تهدف الأولى إلى إصلاح وتنظيف قنوات الري والأحواض المائية.



وهذا يساعد في تحسين كفاءة نقل المياه من المصدر إلى الحقول في خمسة أقضية في المحافظة.



وتستهدف الاتفاقية الثانية تحسين إدارة النفايات الصلبة من خلال زيادة قدرة معمل فرز النفايات في كواشي، من خلال تشغيل خط ثان فيه، وبناء قدرات السكان المحليين لاعتماد طرق الفرز في المصدر.

وقالت مها قطاع، منسقة منظمة العمل الدولية في العراق: "هذه المشاريع جزء من البرنامج القطري للعمل اللائق الذي تنفذه منظمة العمل الدولية في العراق، ويهدف إلى دعم توفير فرص العمل، وتنمية القطاع الخاص، والحماية الاجتماعية، وإدارة العمل، والحوار الاجتماعي" وبالإضافة إلى توفير فرص عمل قصيرة الأجل، فإننا نوجه عملنا أيضاً نحو إيجاد مزيد من فرص العمل وتحقيق تنمية مستدامة وطويلة الأجل، مثل تنمية المهارات ومطابقة الوظائف وريادة الأعمال.



وفي حالتنا هذه، نركز أيضاً على فرص العمل الخضراء من خلال الري وإدارة النفايات".

ستساعد هذه المبادرات في تعزيز انتاجية المزارع وتحسين الصحة البيئية في المناطق المستهدفة.



كما ستوفر فرص عمل مؤقتة للعمال الضعفاء، و50 في المئة منهم نساء، مما يؤمن لهم دخلاً هم في أمس الحاجة إليه.

وقال حجة صالح، مدير مديرية الري في وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان: "نود أن نشكركم جزيل الشكر على دعمكم، وخاصة في مساعدة المزارعين خلال هذه الظروف الصعبة وأوقات الأزمة".

وأضاف حازم سلفاني، مدير معمل كواشي لفرز النفايات التابع للمديرية العامة للبلديات: "سيزيد هذا المشروع عدد العمال ويضاعف قدرات الفرز، وهو أمر مهم جداً لنا، بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد هؤلاء العمال في المستقبل من المهارات التي تعلموها هنا (فرص عمل)".

PUKmedia اعلام يونامي

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