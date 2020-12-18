الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لداعش بجزيرة الصينية

2020/12/18 | 12:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أحبطت قوات الحشد الشعبي، الجمعة، محاولة تسلل لتنظيم داعش الارهابي في جزيرة الصينية بمحافظة صلاح الدين.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، أن “قوة من اللواء 31 بالحشد الشعبي، أحبطت الجمعة، عملية تسلل لفلول “ داعش” الإرهابي في جزيرة الصينية بمحافظة صلاح الدين”.وأضاف البيان، أن “اللواء تصدى للعناصر الإرهابية بعد ورود معلومات ورصد دقيق وجه لها ضربات موجعة مما أجبرها على الفرار”.انتهى/25

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