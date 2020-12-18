بالفيديو والصور.. الضباب يهوي بعجلة وسط نهر وانتشال جثث من فيها

2020/12/18 | 12:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني من إخراج و انتشال اربع جثث من داخل عجلة نوع ( سايبة ) سقطت نتيجة الضباب صباح هذا اليوم الجمعة الموافق الثامن عشر من كانون الأول في نهر الثريمة في قضاء عفك في محافظه الديوانية .

حيث سحبت فرق الانقاذ التابعة الى مديرية الدفاع المدني العجلة من وسط النهر واخرجت الجثث منها لتعمل الى نقلها و تسليمها اصوليا الى دائرة الطب العدلي في المحافظة الديوانية وفق الاجراءات القانونية.

وتؤكد مديرية دفاع مدني إلى سائقي العجلات بضرورة التأني والانتباه الشديد عند القيادة في ساعات الضباب وتخفيض السرعة الى ادنى حد ممكن مع تشغيل المصابيح التحذيرية لتجنب وقوع الحوادث التي تسبب الخسائر البشرية والمادية .

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