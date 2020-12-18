9 قادة للمنتخبات اختاروا صلاح

2020/12/18 | 12:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جائزة أفضل لاعب لعام 2020 للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي تفوق بنسبة الأصوات على أبرز نجوم العالم، ومن بينهم المصري محمد صلاح الذي حاز على أصوات 9 من قادة المنتخبات.

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