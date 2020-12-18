مباريات اليوم من ممتاز الكرة

2020/12/18 | 12:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تختتم مباريات الاسبوع التاسع من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، اليوم الجمعة، بإقامة ست مباريات.

وستقام المباريات في بغداد والنجف وميسان والبصرة.

وفيما يلي جدول مباريات اليوم:

الكهرباء X القاسم (ملعب التاجي) 2:00

الصناعات X أمانة بغداد (ملعب الصناعة) 2:00

نفط ميسان X الشرطة (ملعب ميسان الاولمبي) 2:00

الميناء X الزوراء (ملعب البصرة الدولي) 4:15

النجف X النفط (ملعب النجف الدولي) 6:30

نفط البصرة X زاخو (ملعب البصرة الدولي) 8:30

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