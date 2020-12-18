التعليم تعلن استمرار التقديم للمنحة المجانية بالمجموعة الطبية لغاية الإثنين المقبل

2020/12/18 | 12:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، استمرار التقديم للمنحة المجانية في المجموعة الطبية لغاية الإثنين المقبل.وذكر بيان لدائرة العلاقات والاعلام في الوزارة، تلقت /المعلومة/ نسخة منه، ان “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعلن أن التقديم الى المنحة المجانية للقبول في المجموعة الطبية (الطب، طب الأسنان، صيدلة) في الجامعات والكليات الأهلية يستمر الى غاية الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الاثنين الموافق 21/12/2020”.وأضاف البيان، ان “بوابة التقديم عبر الرابط التالي: (http://www.pe-gate.org/)”.انتهى25

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