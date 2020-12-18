الصحة تحدد موعد وصول دواء فايزر الى العراق

2020/12/18 | 12:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

رجحت وزارة الصحة، الجمعة، وصول لقاح فايزر إلى العراق خلال الربع الثاني من السنة المقبلة، فيما اشارت الى احتمالية توقيع اتفاق مع الشركة المصنعة للقاح في الأيام القادمة.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة، رياض عبد الأمير الحلفي، في تصريح له، اليوم (18 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "وزارة الصحة وصلت إلى مراحل متقدمة من التفاوضات مع شركة فايزر الأميركية، ومن المحتمل أنه في الأيام المقبلة سيتم توقع اتفاق معهم لتجهيز العراق بكمية من اللقاح خلال الربع الثاني من السنة المقبلة".

وأضاف أن "الوزارة متواصلة مع بقية الشركات، لكن هناك شرط التوقيع معها يتوقف على اعتمادها دوليا"، لافتا إلى أن " لقاح فايزر تم اعتماده من وكالة الأدوية البريطانية ،ووكالة الأدوية والغذاء الأميركية".

وتابع أن "الوزارة مبدئيا ستتعاقد على كمية بحدود مليون ونص المليون جرعة لقاح ،وربما تتغير أو تزيد الكمية"، مبينا أن "الكمية التي ستصل وحسب الأولوية التي تم تحديدها سابقا لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة والكوادر الطبية، وسيبدأ اعطاء اللقاح على الكوادر الصحية والطبية، وبعدها لكبار السن، وبعدها للأمراض المزمنة، ومن بعدها للقوات الأمنية".

وأوضح الحلفي أنه "حتى الآن المضاعفات التي تم تسجيلها على اللقاح لا تتعدى المضاعفات الطبيعية لأي لقاح، منها الصداع والحمى الخفيفة، وكلها وقتية، ولا توجد مضاعفات خطرة في البلدان التي بدأت بلقاح فايزر".

A.Sh

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