العراق يقترب من التعاقد على لقاح

2020/12/18 | 12:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت وزارة الصحة والبيئة، اليوم

الجمعة، توقيع اتفاق مع شركة "فايرز"

للقاح كورونا خلال الأيام المقبلة،

مشيرة إلى وجود نية للحصول على 1.5 مليون

جرعة في المرحلة الأولى.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن م

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