في ديالى.. ناحية فقدت 25% من منازلها بسبب الارهاب دون تعويض حتى الان

2020/12/18 | 12:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداداكد النائب مضر الكروي، الجمعة، بان ناحية جلولاء في ديالى فقدت اكثر من 25% من منازلها بسبب الارهاب.وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) تاتي في المرتبة الاولى على مستوى البلاد في الاضرار الناجمة عن الارهاب خاصة بعد احداث 2014 مؤكدا بان عدد الدور المدمرة تتراواح من 10-15 الف منزل وهذا ما دفع البرلمان الى اعلانها ناحية منكوبة في 2017″.واضاف الكروي،انه” رغم وضع جلولاء الماساوي والكارثي لكن كل وعود دعمها بالاعمار حبر على ورق ولم تنال استحقاقها في مشاريع كبيرة تعيد احياء البنى التحتية للخدمات الاساسية لكن المؤلم بان كل الاضرار الناجمة عن الارهاب لم يجري تعويض الاهالي حتى الان وجزء كبير منهم لايزال نازحا في مدن اخرى”.واشار الكروي الى ” ضرورة اعطاء اهتمام اكبر لملف جلولاء من ناحية تخصيص ميزانية لها مع فريق عمل حكومي من كل الوزارات لتاهيل الدوائر ودفع وتيرة المشاريع الخدمية للامام”.وكانت جلولاء احدى المدن التي سيطر عليها داعش في 2014 لاشهر عدة قبل تحريرها من قبل القوات الامنية”،انتهى 25ف

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