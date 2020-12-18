اشتباكات عنيفة بين “قسد” وفصائل مدعومة من تركيا في عين عيسى شمال سوريا

2020/12/18 | 13:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أفاد وسائل إعلام ونشطاء بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين “قوات سوريا الديمقراطية” ذات الغالبية الكردية والفصائل السورية المسلحة المدعومة من تركيا في ناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وأفادت وكالة “هاوار” الكردية اليوم الجمعة بأن المواجهات تتواصل في المنطقة وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة والطائرات الحربية للجيش التركي، لافتة إلى أن القوات المدعومة تركيا تحاول بسط سيطرتها على قرية مشيرفة الواقعة على بعد كيلومترين فقط عن مركز ناحية عين عيسى.

ونقلت الوكالة عن مصادر ميدانية تأكيدها رصد تحركات عسكرية مكثفة للفصائل المدعومة من أنقرة في مناطق التماس مع “قوات سوريا الديمقراطية” (“قسد”) بين ناحيتي تل تمر ورأس العين (الخاضعة لسيطرة تركيا وحلفائها)، وخاصة في ريف ناحية زركان.

بدوره، أكد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” المعارض، ومقره في بريطانيا، أن الفصائل الموالية لأنقرة شنت، بإسناد مكثف من قبل المدفعية التركية، هجوما عنيفا على قريتي جهبل ومشيرفة، وتتواصل في المنطقة اشتباكات ضارية منذ الليلة الماضية، ولم تتمكن الفصائل المدعومة تركيا حتى الآن من السيطرة على أي من القريتين.

وذكر “المرصد السوري” أن “قسد” استقدمت تعزيزات عسكرية إلى ناحية عين عيسى، وذلك بعد يوم من استقدام تركيا وحلفائها تعزيزات مؤلفة من دبابات ومدافع وعربات جند وسيارات رباعية الدفع مزودة برشاشات ثقيلة إلى قرى أبو خرزة وسلوم ورمانة المقابلة لقريتي الهوشان والخالدية المحاذية لطريق “إم 4” الرابط بين حلب والحسكة شرقي عين عيسى.انتهى/25

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