الامارات الاولى في الشرق الاوسط والـ14 عالميًا بالتعامل مع كورونا

2020/12/18 | 13:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفق استبيان للمؤشر العالمي للقوة الناعمة تصدره براند فايننس من بريطانيا وعبر استبيان شمل عشرات الآلاف في ١٠٥ دولة حول العالم..جاءت الإمارات في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وال١٤ عالميا في كفاءة التعامل مع جائحة كوفيد..كفاءة وحسن أداء يشهد له العالم..



ويضع بصمة مضيئة في تاريخنا

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 18, 2020

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