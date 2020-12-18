2020/12/18 | 13:10 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت النائبة عالية نصيف، اليوم الجمعة، عن فقرة في موازنة 2021 تضمنت “فساداً بملايين الدولارات”، فيما اشارت الى وجود “أسماء معروفة” مشتركة في السرقة.

وقالت نصيف، في بيان، أنه، “في ظل الظرف الاقتصادي الصعب والخزينة الشبه خاوية وشحة رواتب الموظفين، يتفنن الفاسدون في سرقة المال العام ولا يتوقف جشعهم حتى في وقت الأزمات وقلة الأموال، واليوم هناك فقرة في موازنة العام القادم تتضمن سرقة 150 مليون دولار من خلال قرض لشركة تمتلك اسمين”.

وأشارت إلى أن “هذه السرقات هي امتداد لسرقات لؤي الخطيب، وسوف نشرح للرأي العام العراقي تفاصيل هذه العملية والمكان الذي تم ابرام الصفقة فيه ومن هم الشركاء فيها”.

وأضافت، أن “الوضع الحالي مقلق جداً باعتبار أن مادة واحدة من الموازنة سيتم خلالها سرقة 150 مليون دولار عبر قرض، وذلك بقيادة عصابة لؤي الخطيب ومدير عام ووزير ومسؤول في النظام السابق في دبي”.

ودعت عضو مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء وهيئة النزاهة والنواب إلى “الوقوف بوجه هذه السرقة ووضع حد لهذا العبث بالمال العام”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عالية نصيف تكشف عن سرقة تقدر بـ 150 مليون دولار في الموازنة وتدعو الكاظمي للتدخل 7 SKY TV.

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