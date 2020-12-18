احباط محاولة تسلل لدواعش في جزيرة الصينية

2020/12/18 | 13:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت قوة من اللواء 31 بالحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عملية تسلل لفلول داعش الإرهابي في جزيرة الصينية بمحافظة صلاح الدين.

وذكر بيان مقتضب لهيئة الحشد، ان "اللواء تصدى للعناصر الإرهابية بعد ورود معلومات ورصد دقيق وجه لها ضربات موجعة مما أجبرها على الفرار".

PUKmedia اعلام الحشد الشعبي

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