انفجار يستهدف منزل ناشط مدني شمالي ذي قار

2020/12/18 | 13:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفاد مصدر أمني، بإنفجار عبوة ناسفة على منزل ناشط مدني شمالي محافظة ذي قار.

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