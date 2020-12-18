الاعلام النيايبة: تأسيس الشركة الوطنية سينهي احتكار شركات الهاتف لقطاع الاتصالات

2020/12/18 | 13:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]إكدت لجنة الاتصالات والإعلام النيابية، الجمعة، أن تأسيس شركة وطنية للاتصالات يحتاج إلى ارادة، فيما أشارت إلى ان ذلك سينهي احتكار شركات الهاتف لقطاع الاتصالات.

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