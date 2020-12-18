بعد إصابته بكورونا.. ماكرون يعاني من الحمى والسعال والتعب

2020/12/18 | 13:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون بالرئاسة إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعزل نفسه ليتخلص من فيروس كورونا وهو يعاني من الحمى والسعال والتعب، ويقيم بالمقر الرئاسي في لا لانتيرن بمدينة فرساي.

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