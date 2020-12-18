انتشار أمني كثيف في محيط ساحة الحبوبي استعدادا لتظاهرة جمعة الناصرية

2020/12/18 | 13:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشهد ساحة الحبوبي مركز الاحتجاج في الناصرية انتشارا أمنيا كثيفا، مع تشديد الإجراءات، وذلك استعداداً لانطلاق تظاهرة جديدة بمسمى جمعة الناصرية.

ونقلت مصادر أمنية أن القوات الأمنية شددت الإجراءات في مدينة الناصرية استعداداً لتظاهرة دعا إليها الناشطون للمطالبة بإطلاق سراح متظاهرين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن ساحة الحبوبي شهدت انتشاراً امنياً حيث تتواجد في محيطها وفي الشوارع المؤدية لها سيطرات امنية تقوم بتفتيش العجلات والمواطنين.

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