نائب متحدثاً عن ’’الموازنة المسربة’’: لن نكون سبباً بمعاقبة العراقيين

2020/12/18 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استغرب النائب منصور البعيجي من الاجرأت الاصلاحية التي تقوم بها الحكومة والتي طرحت من خلال نسخة الموازنة المسربة والتي تتضمن نقاط كارثية ستؤدي الى ضرر كبير لابناء الشعب العراقي جميعا وهذا الامر لايمكن القبول به نهائيا .

موضحا كان الاجدر بالحكومة ان تقوم بخطوات اصلاحية اكثر جدية من خلال دعمها لقطاع الصناعة والزراعة والتجارة لرفد الموازنة لا ان تتوجه الى قطع ارزقاق ابناء الشعب ورفع قيمة الدولار مقابل الدينار الامر الذي سيسبب كارثة اقتصادية للبلد .

وقال النائب منصور البعيجي في بيان صحفي في حال ارسال قانون الموازنة بصيغتة المسربة فاننا لن نمرره داخل مجلس النواب ولن نكون سبب في معاقبة ابناء شعبنا بهذه الطريقة الكارثية تحت مسمى اصلاح الاقتصاد او اي مسمى اخر لان هذا الامر يعتبر دمار لابناء شعبنا .

واضاف البعيجي ان الوضع الحالي بالبلد لايتحمل هكذا اجرات خصوصا وان ابناء شعبنا ينتضرون الكثير من الحكومة في موازنة العام المقبل كاطلاق الدرجات الوضيفية ورواتب المحاضرين المجانيين وعودة المفسوخة عقودهم وتثبيت العقود لاان تقوم الحكومة بقطع الرواتب وامور اخرى ستؤدي لانهيار الوضع العام بالبلد .

بالتالي على الحكومة ان تراجع نفسها وتقوم باجرات اكثر جدية خصوصا في موازنة العام المقبل قبل ان تقوم بارسالها الى البرلمان بصيغتها المسربة لاننا لن نمرر موازنة العام المقبل بهذه الصيغة ولن نقف بالضد من ابناء شعبنا مهما كان السبب .

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