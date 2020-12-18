ثالث شحنة من الرمان العراقي تتجه لبريطانيا- عاجل

2020/12/18 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

أعلنت جمعية المستوردين في إقليم كردستان، اليوم الجمعة، تصدير شحنة ثالثة من رمان حلبجة إلى المملكة المتحدة،

وقال نائب رئيس جمعية المستوردين في اقليم كردستان شيخ عطا محمد في توضيح أطلعت عليه (بغداد اليوم) إن "شحنة ثالثة من رمان حلجة، ارسلت اليوم الى بريطانيا، لافتا الى أن اقبالا كبيرا على رمان حلبجة المتميز بطعمه ولونه في بريطانيا".

واضاف، أن "الشحنة الثالثة 40 طن من الرمان مع مياه اضافة كمية من سفرة الطعام، ارسلت اليوم الى بريطانيا، مؤكدا استمرار الجهود لتصدير منتوجات محلية اخرى الى اوروبا".

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