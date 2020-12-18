طوارئ البصرة تلقي القبض على 20 متهما خلال 24 ساعة

2020/12/18 | 13:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد باشرت مفارز أفواج طوارئ شرطة البصرة التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، وبمساندة أقسام وشعب ومراكز المديرية بإجراء ممارسات أمنية، ونصب السيطرات المفاجئة، ومسك المداخل والتقاطعات والشوارع الرئيسة.وأوضح بيان تلقى ” النور نيوز” نسخة منه، انه “أسفرت هذه الممارسات عن القبض على 20 متهما مطلوبا بقضايا جنائية مختلفة، وكذالك 9 متشاجرين …

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