التعليم تمدد التقديم الى المنحة المجانية الطبية

2020/12/18 | 13:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تمديد التقديم الى المنحة المجانية في المجموعة الطبية لغاية الاثنين المقبل.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “التقديم الى المنحة المجانية للقبول في المجموعة الطبية (الطب، طب الأسنان، صيدلة) في الجامعات والكليات الأهلية يستمر لغاية الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الاثنين …

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