مهنئة الايزيديين بعيدهم .. وزيرة الهجرة : انطوت الصفحة المؤلمة الحزينة والقادم سيكون اجمل

2020/12/18 | 13:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / هنأت وزيرة الهجرة والمهجرين، ايفان فائق جابرو ، الايزيديين بمناسبة عيدهم / عيد الصوم الكبير / بحسب التوقيت الشرقي القديم للديانة الايزيدية.وذكرت جابرو في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ":" ان ما تعرض له الايزيديون من محن وشدائد لن يتكرر، فقد انطوت الصفحة المؤلمة الحزينة التي قدم الايزيدون فيها تضحيات جليلة ومقدسة، والقادم سيكون اجمل، وسيعم السلام في كل شبر من عراقنا الحبيب".وتابعت ان "امنياتنا لكافة الاخوات والاخوة الايزيديين في العراق و العالم ،ان يكون هذا العام عام خير وبركة وسلام لكل العراقيين"./انتهى8

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