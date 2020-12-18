2020/12/18 | 13:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو اللجنة المالية النيابية العراقية ناجي السعيدي، الجمعة، رفض اللجنة لأي استقطاعات في مخصصات ورواتب الموظف "البسيط" ضمن موازنة 2021....

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