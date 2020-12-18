الثأر لدمه صار بوصلة تقود المشهد في محور المقاومة

2020/12/18 | 13:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب الذكرى السنوية لاستشهاد اللواء قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما بغلرة اميركية في مطار بغداد الدولي يجدد جمهور المقاومة التأكيد على ا...

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