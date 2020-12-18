طقس العراق: الضباب يستمر مع أمطار متفرقة في بعض المناطق

2020/12/18 | 13:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية، الجمعة، استمرار الأجواء الغائمة جزئيا والضباب في بعض مناطق العراق حتى منتصف الأسبوع لتبدأ بالتحول التدريجي إلى الصحو مع رياح خفيفة متغيرة الاتجاه.

ونشرت الهيئة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 كانون الأول 2020)، توقعات الحالة الجوية لهذا اليوم الجمعة الموافق 18-12-2020 والأيام التي تليه.

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