ديالى تسجل 88 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/12/18 | 13:41 - المصدر: سفن سكاي

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اعلنت دائرة صحة ديالى، الجمعة، تسجيل 88 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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