إيران تصدر بضائع لاقليم كوردستان عبر 1000 شاحنة يوميا

2020/12/18 | 13:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حاكم مدينة "قصرشيرين" في محافظة كرماشان في شرقي إيران مراد علي تاتار" اليوم الجمعة، عن تصدير ما قيمته أكثر من مليار و200 مليون دولار من البضائع إلى اقليم كوردستان عبر معبري خسروي وبرويزخان الحدوديين في المدينة.

ويظهر هذا زيادة بنسبة 45% من تصدير البضائع والسلع من حيث القيمة بالعملة الأجنبية و 65 في المائة من حيث الوزن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي من نفس المعبرين الحدوديين.

وقال تاتار، في تصريح للصحفيين، ان عدد الشاحنات المحملة بالبضائع المصدرة عبر معبر برويزخان الحدودي الرسمي إلى إقليم كوردستان، يبلغ أكثر من 700 شاحنة يومياً، فيما يصل عدد هذه الشاحنات المتوجهة نحو وسط العراق عبر معبر خسروي الحدودي الرسمي الى أكثر من 300 شاحنة يوميا.

PUKmedia متابعة

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