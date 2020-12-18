ديالى تعلن اجراء اعلى معدل فحص لـ” مسحات كورونا” منذ 9 اشهر

2020/12/18 | 13:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالىاعلنت دائرة صحة ديالى، الجمعة، عن اجراء اعلى معدل فحص لمسحات حالات الاشتباه اليومية منذ 9 اشهر.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” دائرة صحة ديال اجرت 1384 فحص لمسحات حالات اشتباه خلال الساعات 24 الماضية وهو اعلى معدل يسجل منذ 9 اشهر”.واضاف العزاوي،ان” الحالات الايجابية للفحوصات كانت 88 حالة اي انها مصابة بينها 3 للكوادر الصحية فيما ل تسجل اي حالة وفاة وكانت معدلات الشفاء 78 حالة”.يذكر ان اجمالي الاصابات المؤكدة في ديالى منذ بروز فيروس كورونا في اذار الماضي تجاوزت حاجز الـ220500 فيما كانت حالات الشفاء اكثر من 19700 اما حالات الوفيات فكانت 269 حالة”،انتهى 25 ف

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