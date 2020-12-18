مليار و 200 مليون دولار قيمة الصادرات الإيرانية للعراق عبر منفذين حدوديين

2020/12/18 | 13:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حاكم مدينة قصر شيرين في محافظة

كرمانشاه غرب ايران مراد علي تاتار،

الجمعة، عن تصدير ما قيمته أكثر من

مليار و200 مليون دولار من البضائع إلى

العراق عبر معبري خسروي وبرويزخان

الحدوديين بالمدينة.

وذك

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