نائب يتحدث عن الموازنة: لن نكون سبباً بمعاقبة العراقيين

2020/12/18 | 13:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب منصور البعيجي، الجمعة، أن

مجلس النواب لن يكون سبباً بمعاقبة

الشعب العراقي.

وقال البعيجي في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "نستغرب من الاجراءات

الاصلاحية التي تقوم بها الحكومة والتي

طرحت

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