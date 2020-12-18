ستة زعماء أوروبيين في الحجر الصحي بعد إصابة ماكرون بكورونا

2020/12/18 | 13:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اضطر عدد من كبار المسؤولين الأوروبيين إلى دخول الحجر الصحي، بعد تشخيص إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا.

وبين هؤلاء المسؤولين الذين تفاعلوا مع ماكرون في القمة الأوروبية التي نظمت بصيغة حضورية قبل أسبوع كل من رئيس المجلس الأوروبي ورؤساء وزراء كل من اسبانيا والبرتغال وبلجيكا ولوكسمبورغ وإيرلندا.

كما دخل الحجر الصحي أيضا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنخيل غوريا، الذي صافح ماكرون الاثنين الماضي، ما وصفه قصر الإليزيه لاحقا بـالخطأ المؤسف.

في غضون ذلك، أكد مكتب رئيسة الحكومة الألمانية أنجيلا ميركل أنها خضعت لفحص كورونا بعد أيام من القمة وجاءت نتائجه سلبية.

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