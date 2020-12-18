تجربة قيادة لسيارات أودي.. إطلاقات جديدة وصور تجسسية

2020/12/18 | 13:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

على عكس الأسبوع الفائت، لم يكن هذا الأسبوع حافلاً بالإطلاقات الجديدة لا على صعيد السيارات ولا على صعيد الدراجات.



وهذا أمر طبيعي مع إقتراب نهاية العام.



لكن لم تخلو الساحة الميكانيكية من ظهور بعض السيارات الجديدة وأيضًا صور تجسسية، وشهد الأسبوع تجربتي قيادة لسيارات أودي.

تجارب قيادة

أودي أي-ترون سبورت باك

عند إطلاقها، غيرت أي-ترون مفهوم السيارات الكهربائية من عدة نواحي.



وتأتي أي-ترون سبورت باك اليوم لتؤكد على هذه التغييرات وتجعلها واقعاً ثابتاً.



وهذا ما إستعرضه الزميل نبيل مصطفى خلال تجربته هذه السيارة.

Audi A5

تتميز سيارات اودي بالمظهر المستقبلي بشكل عام، ولكن A5 Sportback 2021 تعتبر المدللة عند الشركة الألمانية.



والسيارة التي قام بتجربتها الزميل باسل مفرج هي فيس ليفت عن طراز 2020.

إطلاقات عالمية

أحدث جيل من 911 GT3 Cup المخصصة للسباقات

كشفت بورشه النقاب عن أحدث جيل من سيارات السباق الرياضية الأكثر شهرة في العالم 911 GT3 Cup الجديدة. وإعتباراً من بداية موسم 2021، ستخوض السيارة سباقات كأس بورش موبيل 1 سوبركاب بالإضافة إلى كؤوس بورشه كاريرا الوطنية في ألمانيا وسباقات فرنسا وآسيا ولأول مرة في أمريكا الشمالية.

شاحنة F-150 تريمور Tremor الجديدة كلياً

طرحت شركة فورد شاحنة F-150 تريمور الجديدة كلياً للعام 2021 وهي تشمل ترقيات للطرقات الوعرة مثالية لخوض الطرق غير المعبّدة بفضل قدرات السحب وسعة الحمولة الهائلة التي يتوقعها المالكون، موسّعة بذلك مجموعتها من شاحنات الطرقات الوعرة المتينة.

فينوم F5 بقوة 1817 حصان

كشفت Hennessey Performance عن نسخة الإنتاج من سيارتها الخارقة Venom F5، قبل تسليمها العملاء في عام 2021، التي توافق الذكرى السنوية الثلاثين للشركة.

صور تجسسية

جيب Grand Compass 2022

ظهرت الصور التجسسية لـ جيب جراند كومباس بالتمويه الكامل، حتى أن المرايا الجانبية قد تم إخفاؤها عن أعين المتطفلين أيضًا.



ومن المقرر إطلاق هذه السيارة بحلول نهاية عام 2021 كنموذج 2022.

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