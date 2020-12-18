الكهرباء تعلن فقدان 6 آلاف ميكاواط بسبب تخفيض تجهيز الغاز الإيراني

2020/12/18 | 14:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد …

أعلنت وزارة الكهرباء، الجمعة، فقدان 6 آلاف ميكا واط، بسبب تهفيض تجهيز الغاز الايراني، فيما أكدت مضيها بإنجاز مشروع الجباية الالكترونية خلال العام المقبل، فيما كشفت عن أسباب تراجع تجهيز الكهرباء من المنظومة الوطنية.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، بحسب الوكالة الرسمية، إن “الوزارة وجهت دعوات لبعض الشركات العالمية في موضوع الجباية الالكترونية”، لافتاً إلى أن “الوزارة عاكفة على أن تدرس تلك العروض التجارية والفنية المقدمة بغية الإحالة ،وأن التوجيهات الحكومية الصادرة لوزارة الكهرباء بالمضي في مشروع الجباية الالكترونية ،وربما ستمضي بهذا المشروع السنة المقبلة”.وأوضح موسى أن “المنظومة الوطنية فقدت 6000 ميكا واط بسبب تخفيض تجهيز الغاز الإيراني الأمر الذي انعكس سلباً على ساعات تجهيز الكهرباء”، مبيناً أن “العديد من الوحدات التوليدية التي دخلت قيد الصيانة الدورية والاضطرارية بهذا التوقيت من السنة بغية الاستعداد لاستقبال فصل الصيف لكون هناك زيادة على الطلب “.وأشار إلى أن “الوزارة لديها محطات جديدة بغية ادخالها للمنظومة كمحطة الجالسية والناصرية المركبة والسماوة المركبة ،وأيضاً هناك محطات ثانوية ستدخل إلى الخدمة قريباً لفك الاختناقات ،وأيضا زيادة في ساعات التجهيز”، مؤكداً أن “انخفاص الغاز أثر بشكل كبير على عمل محطات الإنتاج ،وقد طرح الموضوع على رئيس الوزراء ،وقد وجه وزارة النفط بتعويض الوقود السائل، الا ان هذا التعويض ومن خلال اطلاقات الوقود السائل من قبل وزارة النفط غير كافية لتشغيل المنظومة بشكل متكامل أو مرضي”.انتهى25

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