توضيح من محافظ النجف حول عمل المولدات الأهلية

2020/12/18 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد البوم- النجف

اصدر محافظ النجف، لؤي الياسري، الجمعة، توضيحا بشأن ساعات عمل المولدات الأهلية في المحافظة.

وقال الياسري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "ينفي اي توجيه صادر من الحكومة المحلية لتقليص ساعات عمل المولدات الاهلية كما اشاع بعضهم (من الثالثة بعد الظهر الى الثانية عشر ليلا)".

واضاف البيان أن "القرار الساري هو(من الساعة الثانية عشر ظهرا الى الثانية عشر ليلا)"، موجها "رؤساء الوحدات الادارية بالمركز والاقضية والنواحي ومديرية شرطة النجف ودائرة المولدات متابعة ذلك فورا ومحاسبة اي مقصر وفق القانون باعتباره مخالف ويتخذ بحقة الاجراءات الرسمية القانونية".

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