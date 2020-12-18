ارتفاع نسبة الصادرات الايرانية للعراق عبر كرمانشاه

2020/12/18 | 14:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت نسبة الصادرات الايرانية الى العراق عبر محافظة كرمانشاه الى 65 بالمئة خلال الشهور الثمانية الماضي....

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