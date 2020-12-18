المرجع الخالصي يدين استهداف الناشطين ويدعو إلى ’عملية سياسية وطنية’

2020/12/18 | 14:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعا المرجع الديني جواد الخالصي، الجمعة، إلى بناء عملية سياسية وطنية من شخصيات لم تشارك فيها سابقاً تعمل على ارجاع القرار السيادي للعراق، فيما أدان استهداف نشطاء ساحة التحرير ووصفه بالأمر الشنيع المروع، مؤكداً ان الشعب العراقي اليوم يمر بأشد ازماته الاقتصادية في التاريخ مع ان الثروات موجودة.

وقال الخالصي، خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية، بحسب بيان، ورد عن مكتبه الاعلامي، وتلقى "ناس" نسخة منه، (18 كانون الاول 2020)، ان "على الناس ضرورة الاعراض عن هذه الدنيا وترك الانشغال بها والزهد فيها، والايمان بالموت مع التأكيد على حتمية ذلك، كما دعا بأن لا تكون الدنيا هدفاً للإنسان لأنها ستنتهي، ولكنه يجب ان يهتم بالدنيا وبعمارتها لأنه سيكون مسؤولاً عن ذلك امام الله تعالى، وكل شيء يقرب الله تعالى يكون في هذه الدنيا يكون في ميزان اعمل الانسان يوم القيامة".

وفي الشأن الداخلي العراقي "أدان الخالصي وبشدة محاولات التصفية الجسدية لنشطاء ساحة التحرير والكفاءات العراقية من خلال الاغتيالات او التهديد او تكميم الافواه، ووصفه بالأمر الشنيع المروع".

وأكد ان "هذه التصرفات تظهر حقيقة التآمر الذي جرى على الشعب العراقي خصوصاً على الوجوه البارزة للمشاركين في ساحات الاحتجاج او الكفاءات من التدريسين وغيرهم، فقد اندسوا في الصفوف واساؤوا لحركة تشرين، وبدأوا يشتتون أوضاعها، ويتلاعبون بها بعد ان استولوا على مواقع القوة فيها".

واضاف ان "البعض يقول بأن هذه الحكومة هي نتيجة حراك ثورة تشرين وبإرادة شبابها ولمحاسبة القتلة المجرمين السابقين، وتساءل: اذن كيف تشارك هذه الحكومة او تشرف او تسكت على جرائم القتل التي تحصل امام انظار الجميع في عموم العراق، كما حصل مؤخراً مع بعضهم في بغداد والعمارة وغيرها، كما وتساءل: اين وصلت مطالب الناس، واين انتهت احوالهم؟!".

ودعا إلى ان "يكون الرد على اعمال الفساد والانهيار وحالات الاغتيالات والثأر لشهداء ثورة تشرين من خلال الثبات على المواقف الوطنية في رفض العملية السياسية والمحاصصة الطائفية، والعمل على بناء عملية سياسية وطنية من قبل شخصيات وقيادات عراقية واعية لم تشارك في العملية السياسية طوال الفترة السابقة تعمل بجد على ارجاع القرار السيادي للعراق، من خلال الاعلان عن قيام الهيئة الوطنية المستقلة الواعية التي تقود هذا الصراع وتسقط هذه الالاعيب بعيداً عن مخططات الاحتلال وازلامه وافرازاته".

وأكد على ان "البلد وصل إلى حالة كبيرة من الفساد والانهيار في منظومة الاخلاق والقيم، ووضع اقتصادي مأساوي شديد على الناس، حيث ان الشعب العراقي يمر في واحدة من اشد ازماته الاقتصادية في التاريخ مع ان الثروات موجودة، ولكن هنالك تعمّد في السرقة والتبذير والفساد والافساد".

واعتبر الخالصي ان "موضوع التلاعب في اسعار صرف العملة بأنها طريقة جديدة لإشغال الناس وهزّ اعصابهم في القضايا المعيشية المباشرة، وهذا هو جزء من المخطط الكبير لكي يبقى البلد في حالة اذعان وتبعية كما يخططون ويريدون"، مؤكداً ان "هذا الأمر يعطي للناس فرصة لكي يتحركوا ولكي لا يقف بعضهم خائفاً على نفسه في هذا الخضم الهائل".

وأضاف، ان "ممارسات التطبيع الذي يقوم به بعض الحكام والامراء الخونة في بعض الدول العربية هو ضمن المخطط الواحد لإقناع شعوبهم بأن التطبيع أمرٌ لازم وانه لابد ان يحصل في المنطقة، بينما الشعوب تؤكد انها فوق هذا الأمر وترفض كل هذه المخططات الدنيئة، ويكفي ان نعلم بأن بعض الدول قد طبعت قبل 30 او 40 عاماً والفواصل مازالت قوية جداً بين الشعوب وبين مغتصبي أرض فلسطين، فالإنسانية او ما يدعونه من التآلف والتآخي بين الشعوب لا يكون على حساب شعوب اخرى تشرد من ارضها وتسلب قدراتها وطاقاتها".

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