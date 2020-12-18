أسهم أوروبا تتراجع مع تصاعد المخاوف بشأن “بريكست” والتجارة بين أمريكا والصين

2020/12/18 | 14:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم إذ كبحت مخاوف حيال إبرام اتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست” وتوتر جديد بين الولايات المتحدة والصين المكاسب.

وهبط المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 0.2 بالمئة، بحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينتش، ليتراجع عن أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي بلغه في الجلسة السابقة.

بينما خسر المؤشران “داكس” الألماني و”كاك 40″ الفرنسي أيضا نحو 0.2 بالمئة لكل منهما.

وكانت خسائر المؤشر “فايننشال تايمز 100” البريطاني الزاخر بشركات التصدير محدودة بفعل انخفاض الجنيه الإسترليني، بعد أن حذر مفاوضو بريطانيا والاتحاد الأوروبي من أنهم ما زالوا على خلاف بشأن عدد من القضايا وأنه أصبح من المرجح أن يفشلوا في التوصل إلى اتفاق.انتهى/25

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