الوطني الكردستاني: السيولة المالية أخرت الاتفاق بين بغداد والاقليم

2020/12/18 | 14:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- عزت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، الجمعة، عن تأخير الاتفاق بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان لعدم وجود سيولة نقدية لدى بغداد والضبابية في طبيعتها.وذكرت شيخ دلير في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، ان “الحكومة الاتحادية تحاول في كل اجتماع لها رفع سقف المطالب امام حكومة الاقليم […]

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