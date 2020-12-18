2020/12/18 | 14:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- حصلت وكالة “المركز الخبري الوطني” ،الجمعة، على وثيقة صادرة من مكتب النائب خلف عبد الصمد، ذات العدد د/ق/154 بتاريخ (16-12-2020) موجهة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يطالبه فيها بإلغاء الأمر الوزاري للصناعة والمعادن ذي العدد (411/21/37182) بتاريخ (15-12-2020) الذي يتضمن تنسيب (هاني حسين سرحان) رئيس مهندسين اقدم في هيئة البحث والتطوير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة: الصناعة تستبدل معاون مدير عام بـ”الإصالة” بأخر بـ”الوكالة” المركز الخبري الوطني.

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