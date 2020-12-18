الصغيرات المدللات بناتُ الأزمان - جواد كاظم غلوم

2020/12/18 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_كاظم_غلوم يا صديقتي الهمسة رحباً وسعةً بك وأنت تغازلين مسمعيلستِ سوى برهةٍ زمنيةٍ لاعبتْ أُذنيأخذتْ تتناجى معيمازحتْني قليلا ، دغدغتْ مخيلتيأسرَتْ خاطري بِطلّتِهاهدّأَتْ من فورةِ دميوراحت تتطايرُ في الأكوان الفسيحةمثل أدعيةٍ عاجزةٍ تتهادى في مهبِّ الريحأوصتْني أن أستكينَ ولا أحرّكَ ساكناًلكنّما الرّيحَ قذفتْنيرمتْني بتيّارِها وانسلّتفأنا لستُ كمَن يحملُ أسفار ......





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