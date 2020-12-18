الدولار يسجل انخفاضاً طفيفاً مقابل الدينار بعد قفزة مقلقة

2020/12/18 | 14:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أظهر سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، اليوم الجمعة، انخفاضاً طفيفاً، بعد القفزة التي حدثت بأسعار الصرف يوم أمس.

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