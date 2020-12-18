الشيخ جمال الضاري يهنئ أبناء الديانة الايزيدية بعيد الصوم

2020/12/18 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: نهنئ أبناء الديانة الايزيدية بعيد الصوم، سائلين المولى عز وجل ان ينعمون وكل العراقيين بالخير والأمن والاستقرار، ونذكر الحكومة بضرورة متابعة ملف المختطفات الايزيديات وإنقاذهن من العصابات الارهابية، وإعادة ‫النازحين‬ لمناطقهم واعمار ‫سنجار‬ وفرض هيبة الدولة بالمنطقة.

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