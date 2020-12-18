المالية النيابية: البنك المركزي سيرفع سعر 100 دولار إلى 145 ألف دينار

2020/12/18 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر أن البنك المركزي سيرفع سعر الدولار مقابل الدينار، بدايةً من يوم الأحد المقبل ليصل سعر فئة المئة دولار إلى مئة وخمسة وأربعين ألف دينار.

وقال كوجر الذي حضر في الاجتماع إن محافظ البنك المركزي أبلغ اللجنة برفع سعر الدولار مطلع الأسبوع المقبل بناء على مقترح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ويبيع حاليا البنك المركزي العراقي الدولار بألف ومئة وتسعين دينار، فيما خبراء ماليون هبوط قيمة العملة العراقية أمام الدولار إلى المصارف وتجار العملة الذين يعملون على رفع سعر الدولار من أجل تحقيق الأرباح.

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