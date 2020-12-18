2020/12/18 | 14:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تبحث وزارة الزراعة العراقية، عن ايجاد منافذ لتصدير العسل العراقي، بعد منع استيراده وزيادة انتاجه محليًا.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “الخفاجي افتتح مهرجان العسل الرابع عشر الذي أقامته جمعية النحالين العراقيين بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسها على قاعة وحدائق نادي العلوية ،الذي سيستمر لمدة يومين”، مشيراً إلى أن “وزير الزراعة أكد أن هذا المعرض يعد ثمرة جهود لكل القائمين على قطاع تربية النحل وإنتاج العسل في العراق” .

وشدد على “زيادة الإنتاجية وتحقيق الإكتفاء الذاتي من إنتاج العسل المحلي ومصنعاته ،فضلا عن ايجاد منافذ تسويقية له في العالم”.

وتابع البيان أن “الخفاجي التقى على هامش جولته في أروقة المعرض بالعديد من النحالين مستمعاً الى طلباتهم ،وواعداً بتذليلها من أجل النهوض بهذا القطاع المهم ،الذي لا يقل أهمية عن القطاعات الأخرى ،واصفاً هذا المعرض بالمتكامل كون جميع المحافظات العراقية ممثلة به ومن ضمنها محافظات الإقليم ،عاداً ذلك بالتطور المهم كون العراق الواحد الموحد يمثل وحدة اقتصادية واحدة”.

وأثنى الخفاجي على “دور جمعية النحالين العراقيين في تنظيم عمل النحالين بعموم العراق من خلال زيادة الإنتاج المحلي للعسل العراقي الذي يتميز بجودته وقيمته الغذائية عالمياً ، الذي سيكون رافداً انتاجياً مادياً لدعم ايرادات الدول وزيادة الدخل القومي للبلد”، مشيداً “بالجهود المنظمة للمعرض وجمالية المعروضات ،فيما أبدى دعمه الكامل لهذا القطاع المهم “.

وأضاف البيان أن “المعرض شهد تنوعاً وعرضاً متميزاً لمنتجات العسل ومصنعاته ،فضلاً عن مشاركة أغلب منتجي النحل في العراق، وحضر حفل الافتتاح مستشار الوزارة لنشاط الثروة الحيوانية وعدد من المدراء العامين في الوزارة ،فضلاً عن المختصين في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل”.

وكانت وزارة الزراعة قد منعت استيراد العسل من الخارج ،وذلك لوفرته محلياً بغية حماية المنتج المحلي”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يبحث عن منافذ لتصدير “الذهب السائل”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يبحث عن منافذ لتصدير “الذهب السائل”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).