المدرسي يحذّر من تحوّل

2020/12/18 | 14:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر آية الله السيد محمد تقي المدرسي،

الجمعة، من تحوّل الإقتراض ورهن النفط

للشركات الأجنبية لسدّ العجز في

الميزانية، إلى عادة لدى الحكومات في

العراق، مبيّناً أن ذلك أمرٌ مبرر في

الحالات الإستثنائية فق

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